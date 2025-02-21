Цього року журнал обрав 13 знаменитостей, хоча попереднього разу у список потрапило 12, пише 24 Канал з посиланням на Time.

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Першою, до кого прикута найбільша увага, так це особа акторки Ніколь Кідман. Декілька років тому вона заявила про необхідність змін щодо гендерного балансу в Голлівуді й запевнила, що працюватиме мінімум з однією жінкою-режисеркою кожні 18 місяців. З того часу Кідман вдалось співпрацювати з 19 з них.

Ніколь Кідман – найвпливовіша жінка 2025 року / Фото видання Time

До списку також увійшла 72-річна француженка Жизель Пеліко. У 2010-2011 роках вона пережила страшну особисту трагедію. Її чоловік накачував жінку наркотичними речовинами, а тоді запрошував інших охочих скористатись тілом Жизель, допоки та була непритомною. Пеліко зробила справу публічною, привернувши до цієї історії чимало уваги. З того часу вона стала символом боротьби за права жінок. До слова, кривдника засудили на 20 років позбавлення волі.

Видання Time також назвало імена двох спортсменок – гімнастки Джордан Чайлз і баскетболістки Ейжі Вілсон. Усе через те, що минулого року саме сфера спорту найбільше возвеличувала сильні сторони та досягнення жінок.

Джордан Чайлз і Ейжа Вілсон – найвпливовіші жінки 2025 року / Колаж 24 Каналу

Журнал також назвав ім'я акторки Олівії Манн. Жінка у соцмережах поділилась історією, що в неї діагностували рак молочної залози. Вона закликала всіх пройти обстеження, щоб не пропустити захворювання.

До списку також увійшли музикантка Лауфі, акторка Анна Савай, гендиректорка організації Feeding America Клер Бабіно-Фонтенот, активістка за репродуктивні права Аманда Зуравскі, активістка за права жінок Гамбії Фату Балдех, активістка й письменниця Ракель Вілліс, співзасновниця й гендиректорка Bobbie Лаура Моді й захисниця природи Пурніма Деві Барман.

Time пише, що усі вони підіймають проблеми, з якими кожного дня зіштовхуються жінки у світі. Героїні витрачають свої можливості та ресурси, щоб подолати насильство, гендерну несправедливість й інші труднощі, що стають на перешкоді повноцінному життю людей.