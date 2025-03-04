Лабрадор-ретривер покорил сердца посетителей и стал настоящей изюминкой вечера. Его присутствие добавило легкой и непринужденной атмосферы звездному мероприятию. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

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Сельма Блэр распространила в соцсетях кадры с вечеринки Vanity Fair. На фото актриса позировала в роскошном платье с пайетками рядом со своей собакой Скаутом. На мероприятии также присутствовали многочисленные знаменитости, среди которых Патрисия Кларксон, Джастин Теру, Крисси Тейген и Джон Ледженд, и все они, судя по фото, были в восторге от пушистого компаньона Блэр. Сама Сельма заметила, что Скаут был "замечательным спутником".

Фото звезды с ее четвероногим другом вызвали положительные отзывы в социальных сетях и мгновенно стали вирусными.

Для справки! В 2018 году Сельме Блэр диагностировали рассеянный склероз. После этого врач порекомендовал ей завести служебную собаку, которая оказывает как эмоциональную, так и физическую поддержку. Так у актрисы и появился Скаут.

Заметим, что это не первое появление Скаута на красной дорожке. Ранее он вместе с хозяйкой посетил кинофестиваль "Трайбека".