Лабрадор-ретривер підкорив серця відвідувачів і став справжньою родзинкою вечора. Його присутність додала легкої та невимушеної атмосфери зірковому заходу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Сельма Блер поширила у соцмережах кадри з вечірки Vanity Fair. На фото акторка позувала у розкішній сукні з паєтками поруч зі своїм собакою Скаутом. На заході також були присутні численні знаменитості, серед яких Патрісія Кларксон, Джастін Теру, Кріссі Тейген і Джон Ледженд, і всі вони, судячи з фото, були в захваті від пухнастого компаньйона Блер. Сама Сельма зауважила, що Скаут був "чудовим супутником".

Фото зірки з її чотирилапим другом викликали позитивні відгуки у соціальних мережах та миттєво стали вірусними.

Для довідки! У 2018 році Сельмі Блер діагностували розсіяний склероз. Після цього лікар порекомендував їй завести службового собаку, який надає як емоційну, так і фізичну підтримку. Так в акторки й з'явився Скаут.

Зауважимо, що це не перша поява Скаута на червоній доріжці. Раніше він разом з господаркою відвідав кінофестиваль "Трайбека".