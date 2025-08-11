Знаменитость рассекретила, что стало причиной трагедии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Эсхакзай.

Выяснилось, что у животного была сердечная недостаточность третьей стадии из четырех.

Я верила в чудо, давала лекарства, выполняла рекомендации, но ей стало плохо, отек легких, реанимация, попытки стабилизировать состояние, реанимация, смерть. Мы обязательно с ней еще увидимся. Я выполнила свое обещание быть с ней до последнего ее вздоха,

– написала Рамина.

Кроме того, она показала видео с собакой в ветклинике.

В комментариях под публикацией украинские звезды и коллеги Рамины поддержали ее. Среди них – Инна Мирошниченко, Ольга Цибульская, Екатерина Остапчук и многие другие.

Звезды поддержали Рамину Эсхакзай / Скриншот из инстаграма

Заметим, в семье Эсхакзай в целом было пятеро собак. Две из них – Моня и Сири – жили вместе с ней. Еще одна, по имени Креми, живет с ее сестрой.

Две другие – Тошка и Джули – жили с ее мамой. Два года назад Тошка умер, и после этого в семье появилась новая собака – Боня. Джули ушла из жизни в конце июля.