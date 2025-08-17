Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA, передает Show 24. Кисель поделился, что россияне ужасно себя вели.

Они вели себя как цари и боги. Был у меня случай на площадке: перестановка кадра, буквально 2-3 минуты, и один из них кричит: "Дайте мне стул! Актер что, должен стоять?!" Такое поведение – просто мерзкое. Потому что съемочная площадка – это один коллектив, и все, от режиссера до светотехника, делают общее дело,

– отметил актер.

Сергей добавил, что не замечал такого поведения за украинскими актерами.

Как изменилась карьера Сергея Кисиля после начала полномасштабного вторжения?

Сергей Кисель также рассказал, что после начала полномасштабного вторжения ему начали предлагать главные роли. Актер отметил, что война – это страшно, но рад, что россиян больше нет в украинском кино.

У нас абсолютно не хуже, а даже лучшие специалисты – режиссеры, актеры, операторы, продюсеры, сценаристы. Просто им не давали возможности проявлять себя. А российские актеры были настоящими м*даками. Даже позавчера на съемке с художницей по гриму вспоминал один сериал, где играли три московита, и как они вели себя – ну просто катастрофа,

– рассказал Кисель.

