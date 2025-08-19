Известный эстрадный продюсер Сергей Перман раскрыл подробности жизни певца за рубежом. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "В гостях у Гордона".

Так, Сергей Перман дал новое интервью, где у него поинтересовались о том, как Олег Винник выехал из Украины в начале полномасштабного вторжения. Он отметил, что не знает, однако поделился историей о том, как певец жил первые полгода после выезда за границу.

Он с большим количеством охраны ходил и говорил, что он самая большая звезда Украины, на него охотятся чеченцы, вся путинская машина, что он всех волнует, интересует, что на него охотятся, и поэтому он с большим количеством охраны,

– рассказал продюсер.

В то же время Сергей отметил, что видел это не лично, ему об этом рассказали близкие.

