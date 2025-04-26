Сэмюэл Байер приехал в Украину, чтобы "встретиться с теми, кто сейчас борется за свободу и независимость, и зафиксировать эти истории на пленку, чтобы донести их до мировой аудитории". Пишет Show 24 со ссылкой на Культурные силы.

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Я должен приехать в Украину. Я должен рассказать историю ваших людей. Показать ваших фантастических музыкантов и рассказать об их пути. Каждая такая история – дождь слез,

– сказал режиссер.

17 апреля Сэмюэл Байер встретился со студентами Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Они обсудили особенности работы со звездами, стиле режиссуры и перспективы американского кино. На сайте вуза отметили, что встреча длилась более трех часов.

Сэмюэл Байер в КНУТКиТ / Фото с сайта университета

Кроме того, Сэмюэл Байер побывал на Востоке Украины. Он поехал в прифронтовые города вместе со съемочной группой Культурных Сил, чтобы снимать военнослужащих Вооруженных Сил Украины и музыкантов. Американский актер и режиссер Шон Пенн также принял участие в съемке документального фильма.

Я надеюсь, что эти истории увидят в Штатах, увидят в мире. Что это поразит. Я хочу, чтобы они думали об Украине. Я хочу, чтобы люди помнили Украину,

– поделился Сэмюэл Байер.

Сэмюэл Байер о поездке в Украину

Сэмюэл Байер также рассказал о своей поездке в Украину в инстаграме. Он опубликовал фотографию из Киева, сделанную на фоне монумента "Родина-Мать".

"Слава Украине. Я только что вернулся из этой прекрасной страны прошлой ночью. Я нашел новых друзей и познакомился с невероятными людьми. Мое сердце разбивается, когда я слышу о ракетах и дронах, направленных на невинное гражданское население. Это терроризм, а не война", – написал режиссер.

Ранее мы сообщали, что Шон Пенн встретился с военными в Украине. Он посетил военнослужащих 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго в Кропивницком.