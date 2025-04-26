Семюел Баєр приїхав в Україну, аби "зустрітися з тими, хто нині виборює свободу та незалежність, і зафіксувати ці історії на плівку, щоб донести їх до світової аудиторії". Пише Show 24 з посиланням на Культурні сили.

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Я маю приїхати до України. Я маю розказати історію ваших людей. Показати ваших фантастичних музикантів і розповісти про їхній шлях. Кожна така історія – дощ сліз,

– сказав режисер.

17 квітня Семюел Баєр зустрівся зі студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Вони обговорили особливості роботи з зірками, стилі режисури та перспективи американського кіно. На сайті вишу зазначили, що зустріч тривала понад три години.

Семюел Баєр в КНУТКіТ / Фото з сайту університету

Крім того, Семюел Баєр побував на Сході України. Він поїхав до прифронтових міст разом зі знімальною групою Культурних Сил, щоб знімати військовослужбовців Збройних Сил України та музикантів. Американський актор та режисер Шон Пенн також взяв участь у зйомці документального фільму.

Я сподіваюсь, що ці історії побачать у Штатах, побачать у світі. Що це вразить. Я хочу, щоб вони думали про Україну. Я хочу, щоб люди пам'ятали Україну,

– поділився Семюел Баєр.

Семюел Баєр про поїздку до України

Семюел Баєр також розповів про свою поїздку до України в інстаграмі. Він опублікував світлину з Києва, зроблену на фоні монумента "Батьківщина-Мати".

"Слава Україні. Я щойно повернувся з цієї прекрасної країни минулої ночі. Я знайшов нових друзів та познайомився з неймовірними людьми. Моє серце розбивається, коли я чую про ракети та дрони, спрямовані на невинне цивільне населення. Це тероризм, а не війна", – написав режисер.

Раніше ми повідомляли, що Шон Пенн зустрівся з військовими в Україні. Він відвідав військовослужбовців 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго в Кропивницькому.