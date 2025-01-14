Слава Демин был приглашенным экспертом в постшоу "Холостяка". Он поделился, что во время одного из эпизодов ему понравилась одна из участниц проекта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ведущего.

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Слава Демин признался, что решил пригласить девушку на кофе, однако она сообщила, что уже находится в отношениях.

После одного из эпизодов проекта "Холостяк", где я был экспертом в постшоу, мне очень понравилась одна девушка. Я написал этой девушке сообщение и пригласил ее на кофе. Эта девушка мне сказала: "Спасибо, да, если просто пойти на кофе, то ок, но если это для того, чтобы продолжать и развивать отношения, то нет, потому что я уже в новых отношениях",

– рассказал шоумен.

Слава не назвал имя девушки, к которой ухаживал. Однако Анастасия Юзьвак, у которой он брал интервью, предположила, что это могла быть Настя Анисимова.

Как сложилась жизнь Насти Анисимовой после шоу

Блогер Анастасия Анисимова нашла свою любовь на проекте "Холостяк", но ее избранником стал не главный герой. Ее сердце покорил Егор, который работал на реалити-шоу со световым оборудованием. Во время съемок он показал себя как профессионал и не проявлял никаких чувств к девушке.

Егор признался, что Анастасия привлекла его внимание еще во время первой вечеринки. После того, как она покинула проект, он решился написать ей в социальных сетях. Сегодня пара живет вместе в Киеве.