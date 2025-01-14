Слава Дьомін був запрошеним експертом у постшоу "Холостяка". Він поділився, що під час одного з епізодів йому сподобалась одна з учасниць проєкту. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ведучого.

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Слава Дьомін зізнався, що вирішив запросити дівчину на каву, однак вона повідомила, що вже перебуває у стосунках.

Після одного з епізодів проєкту "Холостяк", де я був експертом в постшоу, мені дуже сподобалася одна дівчина. Я написав цій дівчині повідомлення і запросив її на каву. Ця дівчина мені сказала: "Дякую, так, якщо просто піти на каву, то ок, але якщо це для того, щоб продовжувати і розвивати стосунки, то ні, тому що я вже в нових стосунках",

– розповів шоумен.

Слава не назвав ім'я дівчини, до якої залицявся. Однак Анастасія Юзьвак, у якої він брав інтерв'ю, припустила, що це могла бути Настя Анісімова.

Як склалось життя Насті Анісімової після шоу

Блогерка Анастасія Анісімова знайшла своє кохання на проєкті "Холостяк", але її обранцем став не головний герой. Її серце підкорив Єгор, який працював на реаліті-шоу зі світловим обладнанням. Під час зйомок він показав себе як професіонал та не виявляв жодних почуттів до дівчини.

Єгор зізнався, що Анастасія привернула його увагу ще під час першої вечірки. Після того, як вона залишила проєкт, він наважився написати їй у соціальних мережах. Сьогодні пара живе разом у Києві.