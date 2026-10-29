Одна любовь на всю жизнь: почему София Ротару больше не вышла замуж после смерти мужа

Софию Ротару привыкли видеть на сцене, где она собирала большие залы и исполняла песни, знакомые нескольким поколениям слушателей. Однако за ее успехом стоял человек, с которым она делила не только семейную жизнь, но и работу. 24 Канал рассказывает, как певица встретила будущего мужа, какой была их семья и почему после его смерти она больше не вышла замуж.

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Он влюбился в нее еще до знакомства

История Софии Ротару и Анатолия Евдокименко началась довольно необычно. Когда будущий муж певицы проходил военную службу, он увидел ее фотографию на обложке журнала "Украина".

Архивное фото Софии Ротару с мужем / Фото из инстаграма sofiarotaru.official

После возвращения со службы Анатолий начал искать Софию. Их пути в конце концов пересеклись в Черновцах, где будущая артистка училась в музыкальном училище. Знакомство постепенно переросло в отношения, хотя до свадьбы оставалось еще несколько лет.

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22 сентября 1968 года София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились. В сентябре 2026 года, спустя 58 лет после свадьбы, певица поделилась архивной фотографией. На ней она позирует в белом платье и фате рядом с женихом.

Архивная фотография Софии Ротару с мужем / Фото из инстаграма sofiarotaru.official

Как сложилась семейная жизнь Софии Ротару

Несмотря на популярность певицы, подробности ее личной жизни редко становились темой для публичного обсуждения. София Ротару и Анатолий Евдокименко воспитывали сына, а впоследствии в семье появились внуки – Анатолий и София.

Руслан Евдокименко связал свою жизнь с продюсерской деятельностью и работал вместе с матерью. Так семья оставалась частью профессионального мира артистки, хотя сама Ротару не стремилась постоянно выставлять личные обстоятельства напоказ.

Ее брак с Евдокименко продлился более трех десятилетий. За это время они стали не просто супругами, а людьми, которые знали друг друга в разных жизненных ролях – дома, на работе и за кулисами концертов. Именно поэтому смерть мужа стала переломным моментом в жизни певицы.

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София Ротару сейчас / Фото из инстаграма sofiarotaru.official

Почему после смерти мужа она больше не вышла замуж

В 2002 году Анатолий Евдокименко скончался после инсульта. Ему было 60 лет. София Ротару потеряла мужа, с которым прожила большую часть своей взрослой жизни. После его смерти артистка на некоторое время отошла от активной концертной деятельности, а впоследствии вернулась к музыке.

Однако новой семьи она больше не создала. Ротару не выходила замуж во второй раз, и Евдокименко остался ее единственным мужем. При этом артистка не рассказывала подробно, связано ли ее решение с пережитой утратой или она просто не стремилась к новым отношениям. Поэтому объяснять ее личный выбор лишь одним мотивом было бы неправильно.

Ротару редко говорит о личной жизни, поэтому ее короткие сообщения привлекают особое внимание. Не стоит искать в них скрытых объяснений или делать выводы о том, как именно она переживает утрату. Однако они показывают, что совместная история с Евдокименко остается важной частью ее жизни.

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София Ротару продолжила карьеру, воспитала сына и стала бабушкой, но во второй раз замуж так и не вышла. Ее история с Анатолием Евдокименко осталась единственным браком и совместным жизненным путем, который длился более трех десятилетий.

Для других звезд окончание одного брака становилось началом новой истории любви – даже после нескольких разводов.