Одне кохання на все життя: чому Софія Ротару більше не вийшла заміж після смерті чоловіка

Софію Ротару звикли бачити на сцені, де вона збирала великі зали й виконувала пісні, знайомі кільком поколінням слухачів. Однак за її успіхом стояла людина, з якою вона ділила не лише сімейне життя, а й роботу. 24 Канал розповідає, як співачка зустріла майбутнього чоловіка, якою була їхня сім'я та чому після його смерті вона більше не вийшла заміж.

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Він закохався в неї ще до знайомства

Історія Софії Ротару й Анатолія Євдокименка почалася доволі незвично. Коли майбутній чоловік співачки проходив військову службу, він побачив її фотографію на обкладинці журналу "Україна".

Архівне фото Софії Ротару з чоловіком / Фото з Інстаграму sofiarotaru.official

Після повернення зі служби Анатолій почав шукати Софію. Їхні шляхи зрештою перетнулися в Чернівцях, де майбутня артистка навчалася в музичному училищі. Знайомство поступово переросло в стосунки, хоча до весілля було ще кілька років.

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22 вересня 1968 року Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися. У вересні 2026 року, через 58 років після весілля, співачка поділилася архівною світлиною. На ній вона позує у білій сукні та фаті поруч із нареченим.

Архівне фото Софії Ротару з чоловіком / Фото з Інстаграму sofiarotaru.official

Як склалося сімейне життя Софії Ротару

Попри популярність співачки, подробиці її приватного життя рідко ставали темою для публічного обговорення. Софія Ротару та Анатолій Євдокименко виховували сина, а згодом у родині з'явилися онуки – Анатолій і Софія.

Руслан Євдокименко пов'язав своє життя з продюсерською діяльністю та працював із матір'ю. Так сім'я залишалася частиною професійного світу артистки, хоча сама Ротару не прагнула постійно виставляти особисті обставини напоказ.

Її шлюб із Євдокименком тривав понад три десятиліття. За цей час вони стали не просто подружжям, а людьми, які знали одне одного в різних життєвих ролях – удома, на роботі та за лаштунками концертів. Саме тому смерть чоловіка стала переломним моментом у житті співачки.

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Софія Ротару зараз / Фото з Інстаграму sofiarotaru.official

Чому після смерті чоловіка вона більше не вийшла заміж

У 2002 році Анатолій Євдокименко помер після інсульту. Йому було 60 років. Софія Ротару втратила чоловіка, з яким прожила більшу частину свого дорослого життя. Після його смерті артистка на певний час відійшла від активної концертної діяльності, а згодом повернулася до музики.

Однак нової сім'ї вона більше не створила. Ротару не виходила заміж удруге, і Євдокименко залишився її єдиним чоловіком. При цьому артистка не розповідала докладно, чи пов'язане її рішення з пережитою втратою, чи вона просто не прагнула нових стосунків. Тому пояснювати її особистий вибір лише одним мотивом було б неправильно.

Ротару нечасто говорить про особисте, тому її короткі звернення привертають особливу увагу. За ними не варто шукати прихованих пояснень чи робити висновки про те, як саме вона переживає втрату. Проте вони показують, що спільна історія з Євдокименком залишається важливою частиною її життя.

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Софія Ротару продовжила кар'єру, виховала сина й стала бабусею, але вдруге заміж так і не вийшла. Її історія з Анатолієм Євдокименком залишилася єдиним шлюбом і спільним шляхом, який тривав понад три десятиліття.

Для інших зірок завершення одного шлюбу ставало початком нової історії кохання – навіть після кількох розлучень.