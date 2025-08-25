Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Вакарчука. Он опубликовал фото и видео из поездки.

Святослав Вакарчук встретился с бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Он спел для военнослужащих, аккомпанируя себе на гитаре. Музыкант показал видео, где исполняет песню "Оберег".

Сегодня на Сумщине. Уже традиционно День Независимости встречаю близко к линии фронта. В этот день особенно важно поблагодарить наших защитников и защитниц за нашу независимость,

– написал Вакарчук.

Святослав Вакарчук спел "Оберег" / видео из инстаграма музыканта

Вакарчук вместе с военными поздравил украинцев с Днем Независимости / видео из инстаграма музыканта

Святослав Вакарчук спел для людей в Сумах

В День Независимости Святослав Вакарчук также спел под открытым небом для жителей Сум. На одной из улиц города зазвучали такие песни: "На небе", "Все будет хорошо", "Червона рута".

Очень вдохновляет, когда приезжаешь недалеко от фронта, а город живет, продолжает идти вперед. Люди делают свою работу, помогают фронту, платят налоги, ходят на работу. Великолепные розы везде. Все это очень важно. Для людей, которые живут дальше от фронта, это тоже знак. Вы даете очень хороший пример,

– отметил музыкант.

Напомним, ранее Владимир Зеленский вручил Святославу Вакарчуку награду "Национальная легенда Украины".