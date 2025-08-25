Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Вакарчука. Він опублікував фото і відео з поїздки.

Теж цікаво Вакарчука розчулили до сліз: зворушливий момент на концерті "Національна легенда України"

Святослав Вакарчук зустрівся з бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Він заспівав для військовослужбовців, акомпануючи собі на гітарі. Музикант показав відео, де виконує пісню "Оберіг".

Сьогодні на Сумщині. Вже традиційно День Незалежності зустрічаю близько до лінії фронту. У цей день особливо важливо подякувати нашим захисникам і захисницям за нашу незалежність,

– написав Вакарчук.

Святослав Вакарчук заспівав "Оберіг" / відео з інстаграму музиканта

Вакарчук разом з військовими привітав українців з Днем Незалежності / відео з інстаграму музиканта

Святослав Вакарчук заспівав для людей у Сумах

У День Незалежності Святослав Вакарчук також заспівав просто неба для мешканців Сум. На одній з вулиць міста зазвучали такі пісні: "На небі", "Все буде добре", "Червона рута".

Дуже надихає, коли приїжджаєш недалеко від фронту, а місто живе, продовжує йти вперед. Люди роблять свою роботу, допомагають фронту, платять податки, ходять на роботу. Чудові троянди скрізь. Все це дуже важливо. Для людей, які живуть далі від фронту, це теж знак. Ви даєте дуже хороший приклад,

– зазначив музикант.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вручив Святославу Вакарчуку відзнаку "Національна легенда України".