Он объяснил, почему 14-летний Никита решил переехать в Украину из Австралии и рассекретил, где тот учится. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Олег Михайлюта поделился, что в начале полномасштабного вторжения сын уехал за границу, но очень хотел вернуться.

Когда начался главный кипиш, он прожил год в Австралии. Потом молился, чтобы вернуться в Украину. И вернулся – учится здесь. Выбрал ВУЗ, лицей, который ему очень нравится. Он у меня математик,

– рассказал певец.

Заметим, Никита – единственный сын Фагота. Мамой парня является журналистка Анастасия Будкина, с которой артист ранее встречался. Олег рассказывал, что узнал о беременности девушки в день, когда решил с ней разойтись.

Кроме того, Михайлюта имеет дочь от своего первого брака. Правда, не является отцом этого ребенка. Его бывшая жена Алина, которая была академической пианисткой из России, забеременела от другого мужчины, но попросила музыканта записать дочь на себя.