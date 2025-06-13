Доверенное лицо Путина: СБУ сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати

СБУ заочно объявила о подозрении российскому рэперу Тимати, который является одним из активных участников вражеской пропаганды. Он поддерживает российскую агрессию и оккупацию Крыма.

Тимур Юнусов, более известный по сценическому псевдониму "Тимати", – российский певец и пропагандист. О полученном подозрении сообщает Show 24 со ссылкой на телеграм-канал СБУ.

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Служба безопасности Украины собрала доказательную базу. По ее данным, Тимати был доверенным лицом российского диктатора Путина на президентских "выборах" в 2012, 2018 и 2024 годах. Рэпер посещал его инаугурацию и участвовал в праздновании по случаю "победы на выборах".

Тимати активно поддерживает оккупацию Крыма, российскую агрессию и нарушение прав Украины на независимость и территориальную целостность.

В заметке говорится, что фигурант дела выступил по меньшей мере на 7 пропагандистских концертах на полуострове, целью которых было легитимизировать его оккупацию.



Тимати получил подозрение от СБУ

Следователи СБУ обвиняют Тимура Юнусова в преступных действиях, на основании которых было открыто дело. Пропагандист несколько раз нарушил правила въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, совершил это с целью причинить вред государственным интересам.

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