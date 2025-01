Кроме того, что новый тренд, как всегда, поражает оригинальностью, так к нему еще и идеально подошел трек 2011 года Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull, пишет Show 24.

Не зря говорят, что новый год следует начинать с мечты. Чем больше конкретных целей поставите перед собой, тем больше шансов на их реализацию. Тиктокеры такого же мнения, поэтому неудивительно, что новый тренд связан с этой темой.

В сети большинство людей выбрали тему путешествий, ведь для тренда используют такой отрывок трека: Brazil, Morocco, London to Ibiza

Straight to LA, New York, Vegas to Africa. То есть говорится о ряде городов в разных частях мира, которые привязывают к желанию путешествий.

Итак, преимущественно пользователи берут в руки загранпаспорт, скрещивают пальцы и повторяют слова из трека. Считается, что это так называемая аффирмация, которая должна заработать на осуществление мечты. Кто-то снимает ролики в юмористическом жанре, а кто-то просто напевает строки из песни без всякой мечты. В этом случае не так важно, какой вариант выберете, основное, чтобы это нравилось именно вам.

Что известно о треке

Песня входит в седьмой альбом Дженнифер Лопес, которую она записала в дуэте с рэпером Питбулем. Выпуск сингла пришелся с назначением певицы в качестве судьи в десятом сезоне шоу "Американский Идол".

Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull: смотрите видео онлайн

На платформе ютуб клип собрал почти 2,5 миллиарда просмотров. К слову, это еще один пример того, как забытые хиты возвращаются на заслуженные топовые места.