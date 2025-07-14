Эндрю Гарфилд с новой девушкой, Кейт Бланшетт и другие: кто из звезд посетил Уимблдон-2025

Ежегодно трибуны одного из самых престижных теннисных турниров мира становятся местом встречи голливудских актеров, моделей и музыкантов. И 2025 год не стал исключением.

В этом году на Уимблдон приехало немало мировых звезд. О самых известных из них – далее в материале Show 24.

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Так, на трибунах Уимблдонского турнира засветились: актер Мэттью Макконахи, Рассел Кроу с девушкой Бритни Териот и Кира Найтли с мужем Джеймсом Райтоном.

Мэттью Макконахи, Джеймс Райтон, Кира Найтли, Бритни Териот и Рассел Кроу / Фото Getty images

Также на большой теннис пришли посмотреть актер Орландо Блум, который разводится с Кэтти Пери, и певица Синтия Эриво.

Орландо Блум, Синтия Эриво и другие звезды на Уимблдоне-2025 / Для того, чтобы увидеть больше фото, листайте вправо

Уимблдон посетила и Анна Винтур, которая после 37 лет на посту главного редактора Vogue в этом году завершает свою работу. Она сидела рядом с актрисой Николь Кидман в 14-й день матча. Также спортивное событие посетил звезда "Дивергента" Тео Джеймс с женой Рут Кирни.

Николь Кидман, Анна Винтур и другие звезды на Уимблдоне-2025 / Для того, чтобы увидеть больше фото, листайте справа

Одной из неожиданностей стал выход Эндрю Гарфилда со своей новой избранницей, актрисой Моникой Барбаро. Влюбленные не только не скрывали чувств, но и поразили парным аутфитом в белом. Среди известных пар на Уимблдоне также была звезда "Эмили в Париже" Лили Колинз со своим мужем, режиссером Чарли Макдавеллом, которые в этом году впервые стали родителями.

К тому же на трибунах заметили певицу Оливию Родриго и ее бойфренда, актера Луиса Партриджа, футболиста Дэвида Бекхэма, актрису Кейт Бланшетт, певца Ника Джонаса и его жену Приянку Чопру.

Оливия Родриго, Луис Партридж и другие звезды на Уимблдоне-2025 / Для того, чтобы увидеть больше фото, листайте справа

Среди других звездных зрителей – Пол Мескаль, известный благодаря сериалу "Нормальные люди", звезда фильма "Люблю тебя ненавидеть" Глен Пауэлл, актер Рами Малек, Бенедикт Камбербэтч, Том Холланд, Крис Хемсворт, Леонардо Ди Каприо.

Пол Мескаль в синем жакете на Уимблдоне-2025 / Для того, чтобы увидеть больше фото, листайте вправо



Глен Пауэлл на Уимблдоне-2025 / Для того, чтобы увидеть больше фото, листайте вправо

Рами Малек и другие звезды на Уимблдоне-2025 / Для того, чтобы увидеть больше фото, листайте вправо

Актриса Ребел Уилсон, Кара Делевинь и модель Наоми Кэмпбелл тоже были на Уимблдоне в этом году.

Ребел Уилсон, Кара Делевинь и Наоми Кэмпбелл / Фото Getty images

Накануне наша редакция писала, что Кейт Миддлтон, принц Уильям с сыном Джорджем и дочерью Шарлоттой также присутствовали на главном теннисном событии лета. Кроме того, на Уимблдонский теннисный турнир в Лондон приехала и королева Камилла вместе со своей сестрой Аннабель Эллиот.