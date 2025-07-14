Цьогоріч на Вімблдон приїхало чимало світових зірок. Про найвідоміших з них – далі в матеріалі Show 24.

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Так, на трибунах Вімблдонського турніру засвітилися: актор Меттью Макконахі, Рассел Кроу з дівчиною Брітні Теріот та Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном.

Меттью Макконахі, Джеймс Райтон, Кіра Найтлі, Брітні Теріот і Рассел Кроу / Фото Getty images

Також на великий теніс прийшли подивитися актор Орландо Блум, який розлучається з Кетті Пері, та співачка Синтія Еріво.

Орландо Блум, Синтія Еріво та інші зірки на Вімблдоні-2025 / Для того, щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

На Вімблдон завітала й Анна Вінтур, яка після 37 років на посаді головної редакторки Vogue цьогоріч завершує свою роботу. Вона сиділа поруч з акторкою Ніколь Кідман у 14-й день матчу. Також спортивну подію відвідав зірка "Дивергента" Тео Джеймс з дружиною Рут Кірні.

Ніколь Кідман, Анна Вінтур та інші зірки на Вімблдоні-2025 / Для того, щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Однією з несподіванок став вихід Ендрю Гарфілда зі своєю новою обраницею, акторкою Монікою Барбаро. Закохані не лише не приховувала почуттів, а й вразила парним аутфітом у білому. Серед відомих пар на Вімблдоні також була зірка "Емілі в Парижі" Лілі Колінз зі своїм чоловіком, режисером Чарлі Макдавеллом, які цьогоріч вперше стали батьками.

До того ж на трибунах помітили співачку Олівію Родріго та її бойфренда, актора Луїса Партріджа, футболіста Девіда Бекхема, акторку Кейт Бланшетт, співака Ніка Джонаса та його дружину Пріянку Чопру.

Олівія Родріго, Луїс Партрідж та інші зірки на Вімблдоні-2025 / Для того, щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Серед інших зіркових глядачів – Пол Мескаль, відомий завдяки серіалу "Нормальні люди", зірка фільму "Люблю тебе ненавидіти" Ґлен Пауелл, актор Рамі Малек, Бенедикт Камбербетч, Том Голланд, Кріс Гемсворт, Леонардо Ді Капріо.

Пол Мескаль у синьому жакеті на Вімблдоні-2025 / Для того, щоб побачити більше фото, гортайте праворуч



Ґлен Пауелл на Вімблдоні-2025 / Для того, щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Рамі Малек та інші зірки на Вімблдоні-2025 / Для того, щоб побачити більше фото, гортайте праворуч

Акторка Ребел Вілсон, Кара Делевінь та модель Наомі Кемпбелл теж були на Вімблдоні цьогоріч.

Ребел Вілсон, Кара Делевінь та Наомі Кемпбелл / Фото Getty images

Напередодні наша редакція також писала, що Кейт Міддлтон, принц Вільям з сином Джорджем і донькою Шарлоттою також були присутні на головній тенісній події літа. Крім того, на Вімблдонський тенісний турнір у Лондон завітала й королева Камілла разом зі своєю сестрою Аннабель Елліот.