Умерла мама американского предпринимателя. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Джеффа Безоса.

Джеклин ушла из жизни 14 августа 2025 года в 78 лет. Долгое время она боролась с деменцией с тельцами Леви.

Для справки! Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) – это болезнь мозга, при которой в нервных клетках накапливаются аномальные белковые "тельца Леви". Из-за этого человек постепенно теряет память и внимание, могут появляться галлюцинации и проблемы с движениями.

В последние мгновения жизни Джеклин была рядом с семьей – детьми, внуками и мужем Мигелем Безосом.

Я знаю, что в те последние мгновения она чувствовала нашу любовь. Мы все были невероятно счастливы иметь ее в своей жизни. Я навсегда сохраню ее в своем сердце. Люблю тебя, мама,

– отметил Джефф Безос.

Что известно о матери Джеффа Безоса?

Джеклин "Джеки" Безос родилась в Нью-Мексико. В 17 лет она родила Джеффа Безоса, совмещая учебу и воспитание сына. Впоследствии развелась с отцом будущего предпринимателя.

В 1968 году Джеки вышла замуж за Мигеля Безоса, который усыновил Джеффа, и вместе они воспитали троих детей.

Она закончила университет в 45 лет, получив степень по психологии, работала, поддерживала семью и всегда поощряла детей учиться и пробовать новое. Джеки и Майк были одними из первых инвесторов Amazon и основали Bezos Family Foundation, чтобы помогать детям и подросткам в обучении и развитии.

