Померла мама американського підприємця. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Джеффа Безоса.

Джеклін пішла з життя 14 серпня 2025 року у 78 років. Тривалий час вона боролася з деменцією з тільцями Леві.

Для довідки! Деменція з тільцями Леві (ДТЛ) – це хвороба мозку, при якій у нервових клітинах накопичуються аномальні білкові "тільця Леві". Через це людина поступово втрачає пам'ять і увагу, можуть з'являтися галюцинації та проблеми з рухами.

У останні миті життя Джеклін була поруч із сім'єю – дітьми, онуками та чоловіком Мігелем Безосом.

Я знаю, що в ті останні миті вона відчувала нашу любов. Ми всі були неймовірно щасливі мати її у своєму житті. Я назавжди збережу її у своєму серці. Люблю тебе, мамо,

– зазначив Джефф Безос.

Що відомо про мати Джеффа Безоса?

Джеклін "Джекі" Безос народилася в Нью-Мексико. У 17 років вона народила Джеффа Безоса, поєднуючи навчання та виховання сина. Згодом розлучилася з батьком майбутнього підприємця.

У 1968 році Джекі вийшла заміж за Мігеля Безоса, який усиновив Джеффа, і разом вони виховали трьох дітей.

Вона закінчила університет у 45 років, здобувши ступінь з психології, працювала, підтримувала сім'ю та завжди заохочувала дітей вчитися і пробувати нове. Джекі та Майк були одними з перших інвесторів Amazon і заснували Bezos Family Foundation, щоб допомагати дітям та підліткам у навчанні й розвитку.

