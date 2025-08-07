Павлик также опубликовал архивные кадры с сыном. Пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм.

Виктор Павлик показал черно-белую фотографию, на которой обнимается с Павлом. Отца и сына сфотографировали на природе. Кроме того, певец показал фото и видео с парнем, где можно увидеть его в детстве.

Сегодня исполняется 5 лет, как не стало моего сына Павла. Ему было всего 21. Боль не проходит. Люблю. Помню. Скучаю каждый день,

– написал народный артист Украины.

Что известно о сыне Виктора Павлика?

В 2018 году Павлу диагностировали саркому позвонков.

Сын Виктора Павлика почти два года боролся с раком.

7 августа 2020 года парень умер, а последние дни жизни он провел в госпитале.

Заметим, что Павел – сын Виктора Павлика и его третьей жены Ларисы Созаевой. От первого брака певец имеет сына Александра, от второго – дочь Кристину, от четвертого – сына Михаила.

