В то же время стилист Иван Морозов, который работал с исполнительницами еще во времена существования группы, рассказал, что поддерживает с ними контакт до сих пор и рассекретил, где именно живут артистки. Кроме того, прокомментировал слухи о том, что Виктория родила первенца. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Так, по словам Ивана, Виктория впервые стала мамой и воспитывает малыша в Италии. Слава же живет с семьей на испанском острове Тенерифе, но время от времени приезжает в Украину.

Они там находятся вынужденно из-за маленьких детей, которых они не хотят везти под обстрелы. У Славы время от времени выпадает возможность приехать, потому что здесь ее недвижимость и дела. А Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно потому, что имеет достаточно маленького ребенка,

– объяснил мужчина.

Он также предположил, что в будущем бывший дуэт "НеАнгелы" может возобновить творческую деятельность как только появится такая возможность.

