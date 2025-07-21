Певец был хедлайнером последнего, третьего, дня фестиваля, который прошел на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Об этом сообщает Show24.

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Во время исполнения песен YAKTAK удивил своих фанатов необычными спецэффектами. Так, зрители стали свидетелями настоящего огненного шоу: гитара исполнителя вспыхивала пламенем, барабанные палочки пылали, а сам артист в определенный момент держал огонь в руках. Все это выглядело настолько зрелищно, что часть слушателей не успевала снимать то, что происходит.

YAKTAK держит огонь в руках / Фото пресс-службы

YAKTAK исполнил свои самые известные хиты, среди которых звучали любимые песни публики: "Не ищи", "Небо", "Поричка", "Ночью" и другие.

Каждая композиция сопровождалась уникальным визуальным рядом, что еще больше вызвало эмоции публики. Особенно зрителям запомнилось исполнение популярного трека "Поричка". Ведь именно в этот момент воздушные шарики неожиданно полетели прямо в толпу. Сначала зрители удивились, а потом начали бурно хлопать в ладоши и передавать реквизит друг другу.

YAKTAK исполнил песню "Поричка" на Atlas: смотрите видео онлайн

После финальной песни артист обратился к слушателям со словами благодарности и попросил всех вместе исполнить Гимн Украины. И толпа, не раздумывая, подхватила знакомые слова. Гимн тронул даже тех, кто обычно не поет вслух.

Заметим, 20 июля на Atlas Festival также выступил Артем Пивоваров. Артист поразил публику опасным трюком и важной речью.