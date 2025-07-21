Співак був хедлайнером останнього, третього, дня фестивалю, який пройшов на території ТРЦ Blockbuster Mall. Про це повідомляє Show24.

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Під час виконання пісень YAKTAK здивував своїх фанатів незвичними спецефектами. Так, глядачі стали свідками справжнього вогняного шоу: гітара виконавця спалахувала полум'ям, барабанні палички палали, а сам артист у певний момент тримав вогонь у руках. Усе це мало настільки видовищний вигляд, що частина слухачів не встигала знімати те, що відбувається.

YAKTAK тримає вогонь у руках / Фото пресслужби

YAKTAK виконав свої найвідоміші хіти, серед яких лунали улюблені пісні публіки: "Не шукай", "Небо", "Порічка", "Уночі" та інші.

Кожна композиція супроводжувалась унікальним візуальним рядом, що ще більше викликало емоції публіки. Особливо глядачам запам'яталось виконання популярного треку "Порічка". Адже саме в цей момент повітряні кульки несподівано полетіли прямо у натовп. Спершу глядачі здивувалися, а потім почали бурхливо плескати в долоні та передавати реквізит один одному.

YAKTAK виконав пісню "Порічка" на Atlas: дивіться відео онлайн

Після фінальної пісні артист звернувся до слухачів зі словами вдячності та попросив усіх разом виконати Гімн України. І натовп, не роздумуючи, підхопив знайомі слова. Гімн зворушив навіть тих, хто зазвичай не співає вголос.

Зауважимо, 20 липня на Atlas Festival також виступив Артем Пивоваров. Артист вразив публіку небезпечним трюком та важливою промовою.