Известный украинский модельер Эльвира Гасанова, которая была причастна к созданию образа Зеленского, прокомментировала эту ситуацию. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Так, по словам Эльвиры Гасановой, команда дизайнеров была удивлена негативной реакцией на наряд президента. Она считает, что замечания по костюму были лишь поводом для провокации.

Мы все были шокированы, и я думаю, что вопрос с костюмом – это просто была зацепка во время ссоры. Каким-то образом хотели просто спровоцировать президента, но мне кажется, что он, как всегда, ответил очень уместно,

– отметила дизайнер.

Что известно об инциденте в Белом доме

Журналист Брайан Гленн из Real America's Voice неожиданно раскритиковал президента из-за его наряда. Он спросил Зеленского: "Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?" Это провокационное заявление сразу вызвало напряжение в зале.

Президент Украины ответил: "У вас какие-то проблемы?". Когда Гленн продолжил давление, заявив, что "многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", Зеленский заявил, что наденет официальный костюм только после завершения войны в Украине.

Заметим, внешний вид Владимира Зеленского давно стал символом стойкости Украины. Его одежда в стиле милитари не является нежеланием одеваться более официально, а является сильным сообщение о том, что страна находится в состоянии войны.