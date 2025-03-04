Відома українська модельєрка Ельвіра Гасанова, яка була причетна до створення образу Зеленського, прокоментувала цю ситуацію. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Так, за словами Ельвіри Гасанової, команда дизайнерів була здивована негативною реакцією на вбрання президента. Вона вважає, що зауваження щодо костюма були лише приводом для провокації.

Ми всі були шоковані, і я думаю, що питання з костюмом – це просто була зачіпка під час сварки. Якимось чином хотіли просто спровокувати президента, але мені здається, що він, як завжди, відповів дуже доречно,

– зазначила дизайнерка.

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Журналіст Брайан Гленн з Real America's Voice несподівано розкритикував президента через його вбрання. Він запитав Зеленського: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?".Ця провокаційна заява одразу ж викликала напругу в залі.

Президент України відповів: "У вас якісь проблеми?". Коли Гленн продовжив тиск, заявивши, що "багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", Зеленський заявив, що одягне офіційний костюм лише після завершення війни в Україні.

Зауважимо, зовнішній вигляд Володимира Зеленського давно став символом стійкості України. Його одяг в стилі мілітарі не є небажанням одягатися більш офіційно, а потужним повідомленням про те, що країна перебуває у стані війни.