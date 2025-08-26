Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ELLE. Зои и Гарри провели время в Риме.

Зои Кравиц и Гарри Стайлза сняли на видео, когда они гуляли по столице Италии под руку. Актриса была одета в короткое белое платье, черные балетки, черную кепку, а на плечах несла сумку-тоут. Певец выбрал для прогулки джинсовую куртку, джинсы и черные кроссовки. Звезды дополнили свои образы солнцезащитными очками.

Что известно о личной жизни Зои Кравиц и Гарри Стайлз?

Недавно в сети появились слухи о романе Зои Кравиц с актером Остином Батлером, ее коллегой по фильму "Поймать с поличным". Однако в июле несколько источников сообщили TMZ, что они просто друзья.

Ранее актриса была помолвлена с Ченнингом Татумом, в октябре 2024 года пара разошлась.

Гарри Стайлз встречался с актрисой Тейлор Рассел. Они разорвали свои отношения в мае 2024 года.

"Они пережили сложный период после поездки в Японию и проводят некоторое время отдельно. Он был в Америке, а она – в Лондоне. Они были замечательной парой, и было очевидно, что Тейлор делала Гарри счастливым. Однако в последнее время ситуация стала напряженной, и они взяли себе перерыв", – рассказал источник The Sun.