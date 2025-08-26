Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ELLE. Зої та Гаррі провели час в Римі.

Зої Кравіц і Гаррі Стайлза зняли на відео, коли вони гуляли столицею Італії попід руку. Акторка була одягнена у коротку білу сукню, чорні балетки, чорну кепку, а на плечах несла сумку-тоут. Співак обрав для прогулянки джинсову куртку, джинси й чорні кросівки. Зірки доповнили свої образи сонцезахисними окулярами.

Що відомо про особисте життя Зої Кравіц та Гаррі Стайлз?

Нещодавно у мережі з'явилися чутки про роман Зої Кравіц з актором Остіном Батлером, її колегою по фільму "Спіймати на гарячому". Однак у липні кілька джерел повідомили TMZ, що вони просто друзі.

Раніше акторка була заручена з Ченнінгом Татумом, у жовтні 2024 року пара розійшлась.

Гаррі Стайлз зустрічався з акторкою Тейлор Рассел. Вони розірвалися свої стосунки у травні 2024 року.

"Вони пережили складний період після поїздки до Японії та проводять деякий час окремо. Він був в Америці, а вона – в Лондоні. Вони були чудовою парою, і було очевидно, що Тейлор робила Гаррі щасливим. Однак останнім часом ситуація стала напруженою, і вони взяли собі перерву", – розповіло джерело The Sun.