С выхода сериала на экраны прошло более трех десятилетий, а его актеры стали известными в Украине и не только. Show 24 расскажет, где звезды "Маски-шоу" сейчас и как они изменились.

Георгий Делиев

Георгий Делиев был основателем, лицом, режиссером и неизменным лидером комедийной труппы. После завершения сериала он продолжил работать в театре, снялся в нескольких фильмах, а также начал рисовать и писать песни.

Правда, довольно неоднозначной оказалась политическая позиция актера. В 2006 году он высмеял украинский язык, а после оккупации Крыма сказал, что Россия поступила правильно, – вроде бы "так решили люди". Впоследствии он таки выступил против оккупации и заявил, что артист должен быть нейтральным.

После начала полномасштабного вторжения Георгий Делиев вместе с женой и детьми уехал за границу – во Францию. Сейчас он продолжает заниматься актерством (выступает со спектаклем) и искусством (пишет картины). Время от времени приезжает в Одессу. В марте 2024 года принял участие в международном форуме в поддержку Украины, провел аукцион. Средства пойдут на восстановление школы Столярского и на поддержку детей, пострадавших от войны.



Актеры "Маски-шоу" тогда и сейчас / Коллаж Show 24

Борис Барский

Борис Барский – не только актер и юморист, но и поэт и писатель. После начала полномасштабного вторжения Борис Барский остался в Одессе.

Он – режиссер и директор одесского театра "Маски". Артист продолжил выступать на сцене, приглашая на концерты военных. Правда, спектакли Барского продолжают звучать на русском языке, но сам он не видит в этом проблемы. По его мнению, в переводе нет смысла.

За помощь Вооруженным Силам артиста наградили знаком отличия "Гордость нации". Также в апреле 2022 года Борис Барский впервые стал дедушкой – его дочь Настя родила дочь.



Актеры "Маски-шоу" тогда и сейчас / Коллаж Show 24

Наталья Бузько

После участия в сериале "Маски-шоу" Наталья Бузько сыграла в более 30 фильмах и стала известной актрисой. Также она работала в театре "Маски" и преподавала актерское мастерство. Около 10 лет назад Наталья увлеклась новой сферой – дизайном – и даже выпустила коллекцию одежды.

Наталья Бузько исчезла из медийного пространства и неактивна в соцсетях. По словам Бориса Барского, она уехала в Италию, а затем переехала во Францию, где жила у своего коллеги. Еще позже перебралась в Берлин.



Актеры "Маски-шоу" тогда и сейчас / Коллаж Show 24

Владимир Комаров

Владимир Комаров занялся собственными проектами после того, как покинул "Маски-шоу". Впоследствии он сменил сферу деятельности – начал проводить экскурсии по Одессе и показывать туристам интересные места. Также Владимир занялся изготовлением курительных трубок – оказалось, что он единственный такой мастер в Одессе. Этим он продолжает увлекаться и сейчас.

Комик признавался, что бывает в театре "Маски", но уже давно там не работает – и не хочет. Но когда получает от Бориса Барского просьбу о помощи, всегда соглашается.



Актеры "Маски-шоу" тогда и сейчас / Коллаж Show 24

Александр Постоленко

Юморист оставался незаменимым актером в Доме Клоунов, а также снимался в фильмах и сериалах. Также увлекался художественной фотографией. В декабре 2024 года актер рассказал, что устроился на работу в интернат в Одессе.



Актеры "Маски-шоу" тогда и сейчас / Коллаж Show 24

Эвелина Бледанс

После участия в "Маски-шоу" актриса, которая родом из Крыма, сделала карьеру на российском телевидении. В 2015 году она поддержала оккупацию Крыма Россией, а после начала полномасштабного вторжения просто замалчивает войну. Против Эвелины Бледанс ввели санкции в 2023 году – она не может посещать Украину, а все ее активы здесь будут заблокированы.



Актеры "Маски-шоу" тогда и сейчас / Коллаж Show 24