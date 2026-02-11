Руслана вперше пояснила, чому агітувала голосувати за LELÉKA в фіналі Нацвідбору-2026
- Руслана, член журі Нацвідбору на Євробачення-2026, закликала голосувати за LELÉKA, що викликало підозри у порушенні правил конкурсу.
- Руслана та Суспільне. Мовлення підтвердили, що правила не були порушені, оскільки це була особиста позиція артистки.
Національний відбір на Євробачення-2026 не обійшовся без скандалів. Співачку Руслану, яка входила до складу журі, запідозрили в порушення правил конкурсу через те, що вона в прямому етері закликала всіх голосувати за свою фаворитку.
Йдеться про співачку LELÉKA, яка зрештою і перемогла в Нацвідборі-2026. Виконавиця вперше прокоментувала свою агітацію за фіналістку. Про це вона сказала в коментарі Анні Тульєвій у відео, яке вийшло на ютуб-каналі Євробачення.Україна.
Руслана зізналася, що її слова й справді були занадто категоричними, але таким чином вона хотіла привернути увагу до виступу LELÉKA, який, на її думку, міг не отримати належної оцінки від глядачів.
Ймовірно, з точки зору інших артистів, це прозвучало недостатньо толерантно. Але коли ти маєш абсолютну впевненість і точно знаєш, що так має статися, дієш рішуче. З мене це вирвалось – я дуже хотіла звернути увагу, бо її (LELÉKA, – 24 Канал) вібрації були біля мене дуже близько,
– сказала виконавиця.
Водночас Руслана підкреслила, що не порушувала правил прямого етеру чи умов Нацвідбору: "Але іноді потрібно вдаватися до таких категоричних фраз, щоб довести людям свою рішучість".
До речі, до цього агітацію Руслани за LELÉKA також прокоментувало Суспільне. Мовлення. Команда заявила, що співачка не порушила правил Нацвідбору, оскільки ті її слова є особистою позицією артистки.
Що відомо про виступ LELÉKA на Нацвідборі-2026?
- Співачка виступала з конкурсним треком Rydnym.
- За підсумками голосування вона отримала по 10 балів від журі та від глядачів, у результаті загальна кількість балів LELÉKA склала 20.
- Вже в травні артистка поїде до Відня, де представить Україну на Євробаченні-2026.
- Напередодні фіналу співачка також заявила, що хоче передати свій кубок LAUD, який посів друге місце на Нацвідборі. До трійки фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 увійшла й Jerry Heil.