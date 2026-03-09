9 березня, 15:25
Селена Гомес зворушливо звернулася до чоловіка і показала рідкісні фото з ним: "Моє кохання"
Основні тези
- Селена Гомес зворушливо привітала свого чоловіка Бенні Бланко з днем народження та поділилася рідкісними фото з ним на своїй сторінці в інстаграмі.
- Пара почала зустрічатися у червні 2023 року, одружилася 27 вересня 2025 року, а весілля відбулося в Каліфорнії з багатьма відомими гостями.
33-річна співачка та акторка Селена Гомес зворушливо звернулася до свого чоловіка Бенні Бланко у його день народження. 8 березня продюсеру виповнилося 38 років.
Знаменитість також показала рідкісні кадри подружжя. Публікацію Селена зробила у своєму інстаграмі.
Вас також може зацікавити Охорона забрала прапор України на концерті британського гурту: реакція солістки розчулила фанів
У дописі Гомес зібрала світлини з весілля, спільних виходів у світ і затишні домашні моменти з чоловіком.
З днем народження, моє кохання. Люблю тебе всім серцем,
– звернулася артистка до Бенні Бланко.
Що відомо про стосунки Селени Гомес та Бенні Бланко?
- Співачка почала зустрічатись з американським продюсером у червні 2023 року, однак офіційно пара підтвердила свої стосунки лише в грудні.
- Уже наступного року закохані оголосили про заручини. 27 вересня 2025 року Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися.
- "Усі розслаблялися і святкували допізна. Атмосфера була такою веселою. Вони сяяли всю ніч, і Селена, і Бенні не могли перестати усміхатися. У кімнаті було стільки любові", – розповідав інсайдер у коментарі виданню People.
- Весілля пара відсвяткувала в Каліфорнії. Серед запрошених було чимало відомих гостей, зокрема Тейлор Свіфт, Ед Ширан, Каміла Кабелло, Періс Гілтон і Кара Делевінь. Цікаво, що на весіллі Селена змінила одразу три різних сукні, зроблених на замовлення Ralph Lauren.