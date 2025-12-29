Спецефір "Танців з зірками" пройшов без фіналу: коли оголосять переможців

28 грудня в ефір вийшов благодійний спецвипуск легендарного шоу "Танці з зірками". Глядачі очікували, що того ж дня відбудеться фінал, проте цього не сталося.

Коли чекати результатів – пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту.

До теми "Танці з зірками" повернулися вперше за 4 роки: яка співачка відкрила спецефір

Глядацьке голосування триває до 30 грудня о 00:00. Імена переможців благодійного спецвипуску "Танців з зірками" стануть відомі у новорічну ніч о 00:00.

Після цього глядачі зможуть переглянути повтор спецефіру.

Судді, учасники та ведучі шоу "Танці з зірками" / Фото "1+1 Україна"



Нагадаємо, що в шоу взяло участь 12 зіркових пар. Артисти вразили глядачів виступами в різних стилях: від пристрасної румби до ніжного вальсу.

Наша редакція писала матеріал, де описала кожен номер. Читайте про це за посиланням.

Які бали від суддів отримали учасники "Танців з зірками"?

Руслана Данілкіна та Павло Сімакін – 40 балів

KOLA та Сергій Єфремов – 40 балів

Павло Текучев та Анна Кареліна – 39 балів

Нікіта Добринін та Анна Манжула – 39 балів

Наталка Денисенко та Антон Нестерко – 39 балів

Наталі Солонік та Олександр Прохоров – 38 балів

Женя Галич та Яна Цибульська – 38 балів

Григорій Решетник та Юлія Сахневич – 38 балів

Даша Квіткова та Євген Кот – 37 балів

Василь Байдак та Nadine – 36 балів

Неля Шовкопляс та Макс Леонов – 35 балів

Наталя Островська та Віталій Загоруйко – 35 балів

Як проголосувати глядачам?