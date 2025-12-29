Укр Рус
29 грудня, 00:58
2

Спецефір "Танців з зірками" пройшов без фіналу: коли оголосять переможців

Софія Хомишин
Основні тези
  • Глядацьке голосування за переможців благодійного спецвипуску "Танців з зірками" триває до 30 грудня о 00:00, а результати будуть оголошені у новорічну ніч.
  • У шоу взяло участь 12 зіркових пар, які отримали різні бали від суддів, зокрема Руслана Данілкіна та Павло Сімакін отримали максимальні 40 балів.

28 грудня в ефір вийшов благодійний спецвипуск легендарного шоу "Танці з зірками". Глядачі очікували, що того ж дня відбудеться фінал, проте цього не сталося.

Коли чекати результатів – пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку проєкту. 

Глядацьке голосування триває до 30 грудня о 00:00. Імена переможців благодійного спецвипуску "Танців з зірками" стануть відомі у новорічну ніч о 00:00.

Після цього глядачі зможуть переглянути повтор спецефіру.

Судді, учасники та ведучі шоу "Танці з зірками" / Фото "1+1 Україна"

Нагадаємо, що в шоу взяло участь 12 зіркових пар. Артисти вразили глядачів виступами в різних стилях: від пристрасної румби до ніжного вальсу.

Наша редакція писала матеріал, де описала кожен номер. Читайте про це за посиланням. 

Які бали від суддів отримали учасники "Танців з зірками"?

  • Руслана Данілкіна та Павло Сімакін – 40 балів
  • KOLA та Сергій Єфремов – 40 балів
  • Павло Текучев та Анна Кареліна – 39 балів
  • Нікіта Добринін та Анна Манжула – 39 балів
  • Наталка Денисенко та Антон Нестерко – 39 балів
  • Наталі Солонік та Олександр Прохоров – 38 балів
  • Женя Галич та Яна Цибульська – 38 балів
  • Григорій Решетник та Юлія Сахневич – 38 балів
  • Даша Квіткова та Євген Кот – 37 балів
  • Василь Байдак та Nadine – 36 балів
  • Неля Шовкопляс та Макс Леонов – 35 балів
  • Наталя Островська та Віталій Загоруйко – 35 балів

Як проголосувати глядачам? 

  • Підтримати своїх фаворитів можна через SMS або дзвінок. Надішліть номер пари на 7576 або зателефонуйте на 09009000XX (XX – номер зіркової пари).
  • Важливо зауважити, що голосування доступне лише з українських номерів.