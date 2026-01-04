Не хотів робити це безкоштовно, – Тарас Цимбалюк уперше розповів про заробіток на "Холостяку"
- Тарас Цимбалюк розповів, що заробив на "Холостяку" стільки ж, скільки у кіно, домовившись про оплату за знімальні дні.
- Після участі в шоу його гонорари в кіно та рекламі зросли.
Головним героєм романтичного реаліті "Холостяк-14" став український актор Тарас Цимбалюк. Після завершення шоу він дав перше інтерв'ю, де розповів про свій заробіток на проєкті.
За словами Тараса Цимбалюка, на "Холостяку" він заробив так само як у кіно.
У мене не виникла думка, що я хочу піти й заробити. Я не хотів звичайно втрачати свій ресурс і безкоштовно це робити. Тому я прийшов до Юлі, продюсерки, і кажу: "Давай просто розіб'ємо це на знімальні дні, і ви мені будете платити, як я прошу у повному метрі",
– розповів актор.
Водночас він додав, що після участі в проєкті його гонорари в кіно та рекламі зросли.
Що відомо про 14 сезон "Холостяка"?
- Усього вийшло 11 випусків реаліті. Перший епізод глядачі побачили 17 жовтня 2025 року, а фінал – 26 грудня.
- 2 січня 2026 року показали пост-шоу "Холостяка", де стало відомо, що стосунки Тараса з переможницею проєкту, моделлю Надін Головчук, не склалися.
- Усього за серце зірки "Спіймати Кайдаша" змагалося 16 дівчат.
- Цікаво, що після завершення шоу Цимбалюка "шиперять" з фіналісткою проєкту Анастасією Половинкіною.