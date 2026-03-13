Тарас Цимбалюк різко відреагував на запитання про роман з акторкою Оленою Світлицькою
- Тарас Цимбалюк відмовився коментувати можливий роман з Оленою Світлицькою, зазначивши, що не хоче обговорювати своє особисте життя, поки воно не стане стабільним і тривалим.
- Чутки про їхні стосунки з'явилися через часті спільні появи на публіці.
У мережі вже не один місяць обговорюють можливий роман акторів Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької.
Уперше за довгий час Цимбалюк прокоментував їхні стосунки з Оленою. Про це Цимбалюк розповів в шоу "Тур зірками", яке виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".
Актор вирішив не вдаватися в подробиці особистого життя та пояснив своє рішення.
Я не хочу це коментувати. Я в принципі не хочу коментувати, що відбувається в моєму особистому житті. Я хочу коментувати це, коли воно вже переросте в щось тривале, надійне, стабільне. Тоді я буду підсвічувати, що відбувається в мене в особистому житті, і показувати людину, з якою я разом,
– заявив Тарас Цимбалюк.
До речі, перед цим питання про стосунки з Цимбалюком поставили і Олені Світлицькій. Це запитала блогерка Ангеліна Пичик. У відповідь акторка заявила, що вона хоче, щоб особисте залишалося особистим.
Чому Олені Світлицькій та Тарасу Цимбалюку приписують роман?
- Розмови про їхні можливі стосунки з'явилися після того, як актори часто проводили час разом. Олена та Тарас грали разом у театральній постановці, мають спільних друзів, подорожували однією компанією та неодноразово знімали контент для соцмереж.
- У квітні 2025 року їх "заскочили" у Львові – Світлицька та Цимбалюк прогулювалися центром міста, тримаючись за руки. Відео опублікували на сайті ТСН, проте самі актори наголошували, що між ними лише дружні стосунки.
- Попри це, їх і далі часто бачать разом на публіці: нещодавно вони відвідали показ серіалу "Тиха Нава", а згодом відпочивали разом у Буковелі.
- Додала інтриги й заява Світлицької на початку року – акторка зізналася, що перебуває у стосунках, але ім'я свого партнера не розкрила.