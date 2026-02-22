Де зараз Вадим Яценко з хору "Гомін", який став популярним завдяки пісні "Цей сон"

Вадим Яценко – головний диригент і художній керівник львівського муніципального хору "Гомін". У листопаді 2025 року Президент України Володимир Зеленський надав йому звання "Заслужений артист України".

Торік хор "Гомін" здобув шалену популярність, зокрема й Вадим Яценко, який вразив українців своєю харизмою та голосом. Що відомо про артиста і де він зараз – читайте на сайті 24 Каналу.

Теж цікаво Двічі була учасницею "Холостяка": де зараз Анетті Жернова, яку любила публіка

Дитинство Вадима Яценка

Вадим Яценко народився 19 квітня 1994 року у селі Потік Київської області. Його мама Світлана розповідала, що любов до музики у сина з'явилась ще у дитинстві.

Я співаю: "А-а-а". Лежить ця дитина, півтора рочка, і повторює за мною. Не зрозуміла, що це таке. Коли почав говорити, від цього моменту почалися співи. Батько зробив йому мікрофон із дерева, йому було два рочки. Він із ним і спав, і їв, і грався. Потім від чотирьох років у нас почався Олександр Пономарьов – "Серденько моє",

– ділилась вона.

Вадим Яценко у дитинстві / Скриншот з відео 1+1

У родині Яценка не було професійних музикантів. Проте мама і бабуся хлопця працювали у місцевому хорі, тож він там виступав. Коли Вадиму було 9 років, його запросили до Київської музичної школи імені Миколи Лисенка.

Це було дуже важко. Школа-інтернат, а він сидить із пластиліну хату нашу ліпить. Дитина сумувала за будинком, за мамою. У мене було дуже багато разів, коли все – я хочу забрати дитину. Найбільше боялася, що коли Вадим виросте і скаже: "Ти не мама, ти мачуха! Нащо ти мене здала?". Але він мені подякував,

– зізнавалась пані Світлана.

Навчання в консерваторії та початок музичної кар'єри

Після музичної школи Яценко вступив до Київської державної консерваторії. Він здобув ступінь магістра та завершив асистентуру-стажування на факультеті хорового диригування у класі народного артиста України Євгена Савчука. Вадим здобув ступінь доктора мистецтв.

Він працював артистом хору "Київ" і диригентом у камерному хорі Intermezzo, а також керував вокальним ансамблем Esthetic Voice. У 2018 році Яценко брав участь у 8 сезоні талант-шоу "Голос країни". Під час сліпих прослуховувань співак виконав пісню Ярослава Барнича "Гуцулка Ксеня", але жоден із членів журі не розвернувся.

Вадим Яценко – "Гуцулка Ксеня": дивіться відео онлайн

З 2018 року Яценко є хормейстером Львівської національної опери, а з 2021 – головним хормейстером. Заснував камерний хор LvivOpera Chamber Choir.

Кар'єра у хорі "Гомін": як колектив став популярним?

Вадим Яценко є головним диригентом та художнім керівником хору "Гомін" із серпня 2023 року. Колектив заснували у 1988 році при обласному відділені Музичного товариства України.

З 2023 року "Гомін" входить до складу Львівського органного залу. Улітку 2025 року хор а капела виконав пісню Степана Гіги "Цей сон" і став шалено популярним. Відео у тіктоці швидко набрало мільйони переглядів.

Після цього колектив представив концертну програму українських ретро-пісень "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" у різних містах України та Європи. Також успішною виявилась різдвяна програма "Той самий "Щедрик"".

Хор "Гомін" активно підтримує армію. У 2025 році артисти зібрали понад 20 мільйонів гривень на благодійність. Ці кошти спрямували на закупівлю дронів та автомобілів, а також передали постраждалим унаслідок війни.

Особисте життя Вадима Яценка і де він зараз

Вадим Яценко разом із дружиною Анастасією Рябошапкою та їхнім сином Максимом проживає в Україні. Кохана соліста хору "Гомін" виступає у складі BIGSHOW ORCHESTRA та The Rock Symphony Orchestra.

Вадим та Анастасія познайомилися у школі у Києві, куди дівчина переїхала з Маріуполя. Пізніше вони разом вступили до консерваторії й відтоді не розлучаються. Яценко освідчився коханій, коли їм було по 20 років.

Я позичив гроші в друзів, щоб купити найдешевшу обручку. Позичив гроші ще, щоб піти хоча б в якесь кафе, не в "Пузату хату". І там щось якось це відбувалося,

– розповідав він.

Вадим Яценко з дружиною і сином / Фото з інстаграму артиста

Уже цієї весни Вадим Яценко разом із хором "Гомін" відправиться у тур Європою, США та Канадою.