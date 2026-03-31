Бабуся та мама Єви Мішалової публічно підтримали її після вбивства хлопця на Балі
- Бабуся блогерки Єви Мішалової, Аліна Зайднер, підтримала онуку після вбивства її хлопця, Ігоря Комарова, на Балі та звернулася до підписників з проханням уникати чуток і домислів.
- Мама Єви, Ольга Рогова, висловила гордість за силу і стійкість доньки у важкий період.
Бабуся блогерки Єви Мішалової, Аліна Зайднер, підтримала онуку після вбивства її хлопця, Ігоря Комарова, на Балі. Жінка вперше за довгий час вийшла на зв'язок до підписників.
Зайднер записала відеозвернення, яке опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Аліна Зайднер зазначила, що зараз їхня родина переживає великий біль, тому вона довго не з'являлась в інформаційному просторі. Жінка додала, що зараз їм потрібні тиша та людяність.
Я як бабуся хочу попросити всіх, хто бачить і читає це зараз про Єву, не додавати нашій родині ще більше болю чутками, домислами, травматичними відео. Не все має ставати публічним, не все потребує чужого обговорення,
– звернулась Зайднер до підписників.
Бабуся Єви Мішалової також подякувала людям, які підтримують їхню родину.
У такі моменти цінується просте: тиша, підтримка і людяність, і я дякую кожному, хто давав нашій родині ці прості речі,
– написала жінка.
Вийшла на зв'язок й мама блогерки. В інстаграмі Ольга Рогова опублікувала допис, в якому поділилась, що пишається тим, як донька тримається під час одного з найважчих періодів у житті.
І в якийсь момент розумієш: це вже не ти. Це не твої слова, поради, не твоя сила в цю конкретну хвилину. Це вже вона сама: її характер, внутрішнє світло, здатність вистояти там, де інший міг би зламатися,
– зазначила мама Мішалової.
Як Єва Мішалова переживає трагедію?
Єва Мішалова вийшла на зв'язок лише після новини про вбивство хлопця. Увесь час блогерка не коментувала інформацію про викрадення Ігоря Комарова на Балі.
Блогерка ділилась, що її підтримують друзі та рідні, зокрема сестра Есті Рогова. Мішалова зізнавалась, що не спить ночами, не може нічим займатися та працювати.
Сьогодні дівчина звернулась до підписників. Вона подякувала людям за підтримку, а також повідомила, що працює з психологом. Єва попросила не поширювати чутки й травматичний контент і з повагою ставитися до її особистих кордонів. Блогерка поступово повертається до справ.