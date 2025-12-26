"До мурашок": військові з бандурою і гітарою зворушили колядкою на Софійській площі

Українські військові заспівали колядки у Києві. Відео їхнього виступу на фоні святкової ялинки зворушило мережу.

Цей ролик на Різдво, 25 грудня, опублікувала користувачка Олена. Пише 24 Канал з посиланням на її сторінку в тіктоці olena_olyana.

Троє військових виконали колядку "Небо і Земля нині торжествують" у самому серці столиці – на Софійській площі. На записі видно, як один з військових грає на бандурі, інший – на гітарі.

Користувачі в коментарях під відео, яке запостили на інстаграм-сторінці prokyiv.media, написали їм приємні слова.

"Як гарно! Тепло стало на душі!";

"До мурашок";

"Ви неймовірні";

"Коли душа і є наш народ – найкращі, талановиті й мужні люди красивої країни".

Коментарі під відео виступу військових на Софійській площі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Коментарі під відео виступу військових у Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Українські знаменитості теж заспівали колядки