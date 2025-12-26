"До мурашок": військові з бандурою і гітарою зворушили колядкою на Софійській площі
- Українські військові виконали колядки на Софійській площі в Києві, що зворушило користувачів соцмереж.
- Українські знаменитості, такі як "Піккардійська Терція" та Джамала, також заспівали колядки напередодні Різдва.
Українські військові заспівали колядки у Києві. Відео їхнього виступу на фоні святкової ялинки зворушило мережу.
Цей ролик на Різдво, 25 грудня, опублікувала користувачка Олена. Пише 24 Канал з посиланням на її сторінку в тіктоці olena_olyana.
Не пропустіть Зірка "Сватів" Анна Кошмал похрестила доньку і вперше показала обличчя 9-місячної Софійки
Троє військових виконали колядку "Небо і Земля нині торжествують" у самому серці столиці – на Софійській площі. На записі видно, як один з військових грає на бандурі, інший – на гітарі.
Користувачі в коментарях під відео, яке запостили на інстаграм-сторінці prokyiv.media, написали їм приємні слова.
- "Як гарно! Тепло стало на душі!";
- "До мурашок";
- "Ви неймовірні";
- "Коли душа і є наш народ – найкращі, талановиті й мужні люди красивої країни".
Українські знаменитості теж заспівали колядки
- Напередодні Різдва "Піккардійська Терція" презентувала нову колядку "Зірка на небі сходить", яку написав учасник гурту Андрій Капраля.
- Співачка Оля Цибульська випустила колядку "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя" у сучасному звучанні, яку заспівала разом із сином та дітьми Валерії Татарчук та Інни й Тімура Мірошниченків.
- Крім того, Джамала зі своїм старшим сином Еміром виконали "Щедрик". Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.