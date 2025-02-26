Росія вдарила по селу, де живе Остапчук з дружиною та новонародженим сином
- Росія атакувала Україну дронами, зокрема в Київській області, де пошкоджено приватний будинок.
- Шоумен Володимир Остапчук та його сім'я опинилися в епіцентрі обстрілу, але не постраждали.
Ввечері та вночі Росія вкотре атакувала Україну дронами. Шоумен Володимир Остапчук повідомив, що ворог вдарив по селу, де він живе разом з дружиною Катериною Полтавською та новонародженим сином Тимофієм.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм ведучого. Ворожі БпЛА, зокрема, атакували Київську область: у Бучанському районі загорівся двоповерховий приватний будинок.
До речі Одна людина загинула, є поранені: наслідки нічної атаки БпЛА на Київщину
В інстаграм-сторіс Володимир Остапчук опублікував фото приватного будинку, по якому стався "приліт", та розповів, що разом зі сім'єю опинився в епіцентрі обстрілу росіян.
Приліт по приватному будинку в нашому селі біля нас,
– написав шоумен.
Дружина Остапчука, Катерина Полтавська, виставила в інстаграм-сторіс відео з дому. На фоні чути вибухи. Жінка згодом зазначила, що маленький Тимофій спав, коли Росія атакувала Україну. Сім'я не постраждала.
Катерина Полтавська опублікувала відео, де чути вибухи:
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської спав:
Що відомо про нічну атаку росіян по Україні
- Нагадаємо, що в ніч на 26 грудня росіяни запустили по Україні 177 ударних дронів. По ворожих повітряних цілях працювала протиповітряна оборона. У Повітряних силах повідомили, що було збито 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів, а 66 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.
- Окупанти здійснили удар по Бучанському району на Київщині. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житловий будинок, зайнялася пожежа, яку оперативно почали гасити співробітники ДСНС.
- Вибухи також лунали у Сумах, Харкові, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах.
- Внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі.