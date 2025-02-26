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Show24 Українські зірки Росія вдарила по селу, де живе Остапчук з дружиною та новонародженим сином
26 лютого, 12:10
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Росія вдарила по селу, де живе Остапчук з дружиною та новонародженим сином

Марія Примич
Основні тези
  • Росія атакувала Україну дронами, зокрема в Київській області, де пошкоджено приватний будинок.
  • Шоумен Володимир Остапчук та його сім'я опинилися в епіцентрі обстрілу, але не постраждали.

Ввечері та вночі Росія вкотре атакувала Україну дронами. Шоумен Володимир Остапчук повідомив, що ворог вдарив по селу, де він живе разом з дружиною Катериною Полтавською та новонародженим сином Тимофієм.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на інстаграм ведучого. Ворожі БпЛА, зокрема, атакували Київську область: у Бучанському районі загорівся двоповерховий приватний будинок

До речі Одна людина загинула, є поранені: наслідки нічної атаки БпЛА на Київщину

В інстаграм-сторіс Володимир Остапчук опублікував фото приватного будинку, по якому стався "приліт", та розповів, що разом зі сім'єю опинився в епіцентрі обстрілу росіян.

Приліт по приватному будинку в нашому селі біля нас,
– написав шоумен. 

Володимир Остапчук розповів, що "приліт" стався біля його будинку / Скриншот з інстаграму

Дружина Остапчука, Катерина Полтавська, виставила в інстаграм-сторіс відео з дому. На фоні чути вибухи. Жінка згодом зазначила, що маленький Тимофій спав, коли Росія атакувала Україну. Сім'я не постраждала. 

Катерина Полтавська опублікувала відео, де чути вибухи: 

Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської спав:

Що відомо про нічну атаку росіян по Україні

  • Нагадаємо, що в ніч на 26 грудня росіяни запустили по Україні 177 ударних дронів. По ворожих повітряних цілях працювала протиповітряна оборона. У Повітряних силах повідомили, що було збито 110 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів, а 66 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.
  • Окупанти здійснили удар по Бучанському району на Київщині. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житловий будинок, зайнялася пожежа, яку оперативно почали гасити співробітники ДСНС. 
  • Вибухи також лунали у Сумах, Харкові, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах. 
  • Внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі. 