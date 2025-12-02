Портрет чоловіка та понад 50 ялинок: Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва
- Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва у тематиці "Дім там, де серце", використавши 75 вінків, понад 50 ялинок, 700 футів гірлянд та 10 000 метеликів.
- Головна ялинка у Блакитній кімнаті привезена з Мічигану, а Східна кімната прикрашена в кольорах американського прапора; портрети президентів створені з 6000 частин пазла.
Перша леді США Меланія Трамп показала, як прикрасила Білий дім до Різдва. Цьогорічна тема святкового декору – "Дім там, де серце".
Пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Білого дому. Творче натхнення Меланія Трамп черпала з "радощів, викликів та частих переїздів, пов'язаних з материнством та бізнесом", йдеться у заяві.
Не пропустіть Чи зустрінеться король Чарльз III з принцом Гаррі під час візиту до США
Постійний рух навчив мене, що дім – це не просто фізичний простір; це радше тепло та затишок, які я несу в собі, незалежно від оточення. Цього Різдва святкуймо любов, яку ми маємо в собі, і поділімося нею з навколишнім світом. Зрештою, де б ми не були, ми можемо створити дім, наповнений витонченістю, сяйвом та нескінченними можливостями,
– сказала перша леді США.
Втілити творчий задум Меланії Трамп допоміг дизайнер Ерве П'єр. Вікна Білого дому прикрашають 75 вінків з червоними бантами, використано понад 50 різдвяних ялинок, 700 футів гірлянд, 25 000 футів стрічок та 10 000 декоративних метеликів.
У Блакитній кімнаті стоїть головна 18-футова ялинка, привезена з Мічигану. Східна кімната задекорована у кольорах американського прапора: червоний, білий та синій. У Зеленій кімнаті висять портрети двох президентів США: Дональда Трампа і Джорджа Вашингтона, створені з понад 6000 частин пазла.
Білий дім прикрасили до Різдва / Фото з сайту резиденції президента США
В інстаграмі Меланія Трамп також опублікувала відео з Білого дому, прикрашеного до Різдва.
Раніше Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку
Кілька днів тому Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку, яка прикрасила Білий дім. Перша леді США була одягнена у світле пальто від Dior, довгі червоні рукавиці й взула туфлі на підборах від Manolo Blahnik.
На офіційній сторінці дружини Дональда Трампа в інстаграмі опублікували відео, де видно, як ялинку привезли до резиденції президента США. Процес супроводжувався грою оркестру.