12 січня, 22:00
Жеребкування Євробачення-2026 завершено: у якому півфіналі виступить Україна

Софія Хомишин
Основні тези
  • Україна виступить у другій половині другого півфіналу Євробачення-2026, який відбудеться 14 травня.
  • Євробачення-2026 пройде у Відні, з оновленими правилами голосування.

Вже в травні відбудеться Євробачення-2026. У пісенному конкурсі візьмуть участь понад 30 країн. 12 січня відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників у півфіналах цьогорічного Євробачення.

Стало відомо, в якому півфіналі Євробачення-2026 виступатиме Україна. Пише 24 Канал з посиланням ютуб-канал Eurovision Song Contest, де транслювали жеребкування. 

Україна на Євробаченні-2026 виступатиме у другій половині другого півфіналу. Він відбудеться 14 травня.

Разом з нашою країною в цій частині півфіналу також візьмуть участь представники Албанії, Данії, Кіпру, Норвегії, Мальти, Австралії та Латвії.

Цікаво, що востаннє ми були у другому півфіналі у 2018 році, як зазначили в телеграм-каналі "Євробачення. Україна". 

Для довідки! У жеребкуванні не брала участь Австрія, як країна-організаторка Євробачення-2026, та держави "Великої четвірки": Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, які автоматично потрапляють до фіналу.

Що відомо про Євробачення-2026? 

  • Пісенний конкурс відбудеться в столиці Австрії Відні.
  • Перший півфінал пройде 12 травня, а гранд-фінал – 16 травня.
  • Євробачення прийматиме арена Wiener Stadthalle. Напередодні вже показали, як виглядатиме сцена пісенного конкурсу. Її концепцію розробив німецький сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.
  • Організатори оновили правила голосування, щоб зробити конкурс більш відкритим і чесним. Вони запровадили нову систему моніторингу. Окрім цього, журі тепер голосуватиме і в півфіналах, а кількість суддів зросла до семи.
  • Зауважимо, що представника України оберуть 7 лютого.