Жеребкування Євробачення-2026 завершено: у якому півфіналі виступить Україна

Вже в травні відбудеться Євробачення-2026. У пісенному конкурсі візьмуть участь понад 30 країн. 12 січня відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів учасників у півфіналах цьогорічного Євробачення.

Стало відомо, в якому півфіналі Євробачення-2026 виступатиме Україна. Пише 24 Канал з посиланням ютуб-канал Eurovision Song Contest, де транслювали жеребкування.

Україна на Євробаченні-2026 виступатиме у другій половині другого півфіналу. Він відбудеться 14 травня.

Разом з нашою країною в цій частині півфіналу також візьмуть участь представники Албанії, Данії, Кіпру, Норвегії, Мальти, Австралії та Латвії.

Цікаво, що востаннє ми були у другому півфіналі у 2018 році, як зазначили в телеграм-каналі "Євробачення. Україна".

Для довідки! У жеребкуванні не брала участь Австрія, як країна-організаторка Євробачення-2026, та держави "Великої четвірки": Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія, які автоматично потрапляють до фіналу.

Що відомо про Євробачення-2026?