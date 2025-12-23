Укр Рус
23 грудня, 13:54
Оновлено - 14:05, 23 грудня

Бізнесмен Савранський публічно зізнався в коханні Наталці Денисенко: як акторка відреагувала

Софія Хомишин
Основні тези
  • Юрій Савранський публічно зізнався у коханні акторці Наталці Денисенко під час зйомок благодійного спецвипуску шоу "Танці з зірками".
  • Наталка Денисенко не очікувала такого вчинку, але була приємно здивована та вважає, що це було приємно, коли чоловік, який їй подобається, зізнається у коханні.

Днями манекенник Юрій Савранський публічно зізнався у коханні акторці Наталці Денисенко, офіційно підтвердивши їхні стосунки. Відбулося це під час зйомок благодійного спецвипуску шоу "Танці з зірками".

Наталка розповіла, якою була її реакція на вчинок чоловіка. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "РадіоЛюкс". 

Як виявилося, Денисенко не знала, що Юрій вийде на паркет "Танців з зірками", щоб публічно зізнатися їй у коханні. Вона думала, що він просто привітає її після виступу.

Він підтримував мене, переживав під час підготовки до номера, бачив, що я плачу, приходив на репетиції. І я йому дала квиток. Для мене було неочікувано, що він вийде та скаже, що це моя Наталочка кохана. Мені було дуже приємно. Вважаю, що коли чоловік зізнається тобі у коханні, то це приємно. Тим паче це чоловік, який тобі подобається,
– зазначила акторка. 

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Зауважимо, що випуск, у якому Наталка Денисенко виступила на сцені танцювального шоу, вийде 28 грудня. "Танці з зірками" транслюватимуть на телеканалі 1+1. Про це повідомили на інстаграм-сторінці проєкту. 

Що відомо про стосунки Денисенко і Савранського?