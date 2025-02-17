Alyona Alyona чесно оцінила Ziferblat, які представлять Україну на Євробаченні-2025

Реперка alyona alyona, яка була однією з представниць України на Євробаченні-2024, оцінила колектив Ziferblat. Виконавиця поділилась враженнями від пісні та розповіла, чим особливі музиканти.

Гурт Ziferblat став представником України на Євробаченні-2025 – це рішення вже офіційне. Тепер інші музиканти й діячі припускають, як європейці сприймуть виступ Ziferblat. Alyona Alyona поділилась своїми думками в інтерв'ю M1 music, передає 24 Канал.

До слова Підписали договір: гурт Ziferblat офіційно представить Україну на Євробаченні-2025

Я схвалюю, тому що це музична композиція, яка дійсно показує, що наша музика – різнобарвна і містить дуже багато різних елементів. Ми універсальні. Ми не тільки можемо повезти, якусь культурну спадщину й етнічну пісню, але й композицію будь-якого жанру,

– так alyona alyona підтримала учасників гурту.

Реперка додала, що колектив Ziferblat має свій особливий стиль, чим зацікавлює слухача. У музикантів своя зовнішність, манера спілкування тощо. До того ж alyona alyona пригадала, як вона з Jerry Heil наслухалась критики перед Євробаченням-2024.

"Нас теж хейтили перед тим, як ми поїхали на конкурс. Мені здається, книга рекордів Гіннеса напевно зафіксувала найбільшу кількість перевзувань", – нагадала виконавиця.

Як інші зірки оцінюють Ziferblat