Хто з зірок українського "Х-Фактора" виявився зрадником
- Севак Ханагян, переможець українського "Х-Фактора", зараз активно працює в Росії, і його не хвилює війна в Україні.
- Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, втекла з України перед початком війни, і зараз її майно арештоване, а сама вона знаходиться в розшуку за фінансування російських військ.
Уже декілька років в ефірі немає програми "Х-Фактор", а про неї досі продовжують писати. Усе через те, що багато років суддівські крісла займали російські артисти, які зізнавались у любові до України, а при першій загрозі "перевзулись" й побігли в обійми Кремля.
Йдеться як про суддів, так і про учасників проєкту. Ба більше, до списку можна віднести ще й деяких українців, які також проміняли рідну країну на країну-агресорку. 24 Канал розповість про кого йдеться і що вони зробили.
Хто з зірок "Х-Фактора" виявився зрадником?
Севак Ханагян
Севак народився у Вірменії, а проживав і навчався у Росії. У 2016 році взяв участь в українському "Х-Факторі". Його наставником став Антон Савлепов. У шоу співак переміг. Після цього чоловік декілька разів приїжджав до Києва із сольними концертами.
Сьогодні Севак активно працює в Росії, а також подорожує світом. Як можна зрозуміти, тема війни в Україні його зовсім не хвилює.
Олеся Матакова
Росіянка приїхала до України на кастинг у 2014 році. Саме тоді Росія розв'язала війну на Донбасі й окупувала Крим. На диво, її прийняли доволі тепло.
Вона співпрацювала з Іваном Дорном, але не пройшла до суперфіналу. Тоді у неї брали інтерв'ю й запитували про ситуацію в Україні. Вона заявила, що хоче донести до людей, що приїхала з миром, адже мама у неї українка.
Де вона зараз і чим займається – невідомо. Однак, якби висловилась на тему війни, то про неї точно говорили б у ЗМІ.
Серьога
Музикант був відомий в Україні, Росії та Білорусі. У 2010 році Сергій Пархоменко приїхав до України й став суддею в "Х-Факторі". Він навіть отримав посвідку на проживання й заявляв, що може отримати українське громадянство.
У вересні 2022 року репер зробив заяву про "один народ".
Русскому міру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний мозковий центр з того боку. Там є збройні сили, вони дуже вміло користуються чужими арміями, чужими державами,
– казав артист.
Пізніше він розповів, що жаліє за розпадом Радянського Союзу, й активно підтримує російську пропаганду та наративи, що потрібно всіх "асвабадіть".
Зараз Серьога живе у Білорусі. Своє рішення він пояснив тим, що йому не подобалося оточення, в якому зростали його діти, тому довелось прийняти рішення про переїзд.
Йолка та Рожден Анусі
Співачка народилась і виросла в Ужгороді. Два роки була суддею на проєкті "Х-Фактор". Напередодні 24 лютого 2022 року Йолка виступала в Києві, а у квітні співала для росіян у Сочі. Коли Росія у 2014 році окупувала Крим і напала на Донбас, співачка перестала говорити про Україну, а інтерв'юерів просила не ставити їй питання про війну.
Коли розпочалась повномасштабна війна, вона обрала позицію мовчанки, однак цим підтримала політику Кремля.
Нещодавно стало відомо, що Йолка отримала російське громадянство.
Рожден Анусі був учасником "Х-Фактора", а також брав участь у проєкті "Холостяк". З початком повномасштабної війни артист не висловлювався на цю тему. Відомо, що зараз він живе у Росії. Крім того, російське видання StarHit із посиланням на власні джерела повідомило, що Рожден нібито одружився з 43-річною співачкою Йолкою.
Сергій Сосєдов
Російський музичний критик не просто був суддею проєкту, а й жив в Україні до початку війни. Та коли все сталось 24 лютого 2022 року він раптом "заспівав" по-іншому. Сосєдов активно просуває проросійські наративи і стверджує, що "українцями керують із США".
Ірина Дубцова
Російська співачка у суддівському кріслі "Х-Фактора" просиділа два роки. Сьогодні вона активно підтримує путінську політику і від січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Костянтин Меладзе
До російського продюсера і композитора в українському суспільстві ставляться по-різному. Як відомо, у нас він не перебуває під жодним санкціями, однак у Росії він точно не бажана персона.
Коли розпочалась повномасштабна війна, він заявив, що "потрібно припинити цю війну", а потім взагалі не підіймав теми кровожерливої політики Росії, обравши гру в мовчанку.
Оксана Марченко
Дружина зрадника Медведчука, яка має такий самий статус в Україні, була ведучою декількох популярних проєктів на телеканалі СТБ: "Україна має талант" й "Х-Фактор".
Відомо, що до 24 лютого 2022 року Марченко втекла з України. Коли Віктора Медведчука затримала СБУ, записала відеозвернення до Володимира Зеленського з проханням негайно відпустити її чоловіка.
Згодом її майно та активи арештували в Україні, а також РНБО ввела санкції, які наразі мають діяти упродовж п'яти років. Коли Медведчука обміняли на українських полонених, то зрадницьке подружжя бачили як у Росії, так і в Криму.
У квітні 2023 року її оголосили в розшук. Оксана Марченко отримала підозру у фінансуванні російсько-окупаційних військ.
Також лишається відкритим питання щодо Івана Дорна. Він до 2022 року активно працював у Росії. Виконавець засудив повномасштабне вторгнення та перестав працювати у країні-агресорці, однак сьогодні він майже не підіймає тему війни в публічному просторі. Та це не завадило йому дати інтерв'ю російському журналісту Сергію Штолю та російському пропагандисту Юрію Дудю.