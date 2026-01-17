Ексканцлер Німеччини Шредер не передав документи про розмови з Путіним

Парламент Німеччини не отримав інформацію щодо службових документів часів канцлерства Ґергарда Шредера. Владна коаліція зняла цей пункт з порядку денного бюджетного комітету бундестагу.

В очікуваних матеріалах можуть бути деталі бесід з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на t-online.

Що відомо про відмову від передачі документів?

Згідно з планами, комітет мав отримати інформацію про місцеперебування матеріалів з офісу колишнього канцлера ФРН. Однак, за даними журналістів, перевірка архіву ще триває, тому відомство федерального канцлера не готове надати звіт.

Раніше Шредер передав ці документи до Фонду Фрідріха Еберта, пов'язаного із Соціал-демократичною партією Німеччини. Сталось це після того, як в червні 2025 року партія закрила його офіс у бундестазі. Таким чином він не виконав вимогу федерального архіву передати службові матеріали.

Журналісти стверджують, що в архіві є протоколи засідань, листування, рукописні нотатки та документи про бесіди, зокрема з Володимиром Путіним. Наразі ці папери залишаються закритими для громадськості.

Ознайомитись з матеріалами планують у першому кварталі 2026 року. Доповідь у бюджетному комітеті очікують не раніше лютого.

