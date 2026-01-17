Укр Рус
17 января, 08:46
2

Экс-канцлер Германии Шредер не передал документы о разговорах с Путиным

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Парламент Германии не получил документы о разговорах Герхарда Шредера с Владимиром Путиным, поскольку проверка архива еще продолжается.
  • Документы содержат протоколы заседаний, переписки и другие материалы, которые остаются закрытыми для общественности.

Парламент Германии не получил информацию о служебных документах времен канцлерства Герхарда Шредера. Правящая коалиция сняла этот пункт с повестки дня бюджетного комитета бундестага.

В ожидаемых материалах могут быть детали бесед с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на t-online.

Что известно об отказе от передачи документов?

Согласно планам, комитет должен был получить информацию о местонахождении материалов из офиса бывшего канцлера ФРГ. Однако, по данным журналистов, проверка архива еще продолжается, поэтому ведомство федерального канцлера не готово предоставить отчет.

Ранее Шредер передал эти документы в Фонд Фридриха Эберта, связанного с Социал-демократической партией Германии. Произошло это после того, как в июне 2025 года партия закрыла его офис в бундестаге. Таким образом он не выполнил требование федерального архива передать служебные материалы.

Журналисты утверждают, что в архиве есть протоколы заседаний, переписка, рукописные заметки и документы о беседах, в частности с Владимиром Путиным. Сейчас эти бумаги остаются закрытыми для общественности.

Ознакомиться с материалами планируют в первом квартале 2026 года. Доклад в бюджетном комитете ожидают не раньше февраля.

  • Верховный суд ФРГ возложил ответственность за подрывы на "Северных потоках" на Украину. Суд пришел к выводу, что газопроводы якобы не были легитимной военной целью, поскольку служили гражданским потребностям.

  • Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают предоставление пакета помощи Украине на 90 миллиардов евро для закупки вооружения. Однако Франция настаивает, чтобы эти средства направляли на вооружение от европейских производителей, а не из США.