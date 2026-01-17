Экс-канцлер Германии Шредер не передал документы о разговорах с Путиным
- Парламент Германии не получил документы о разговорах Герхарда Шредера с Владимиром Путиным, поскольку проверка архива еще продолжается.
- Документы содержат протоколы заседаний, переписки и другие материалы, которые остаются закрытыми для общественности.
Парламент Германии не получил информацию о служебных документах времен канцлерства Герхарда Шредера. Правящая коалиция сняла этот пункт с повестки дня бюджетного комитета бундестага.
В ожидаемых материалах могут быть детали бесед с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на t-online.
Что известно об отказе от передачи документов?
Согласно планам, комитет должен был получить информацию о местонахождении материалов из офиса бывшего канцлера ФРГ. Однако, по данным журналистов, проверка архива еще продолжается, поэтому ведомство федерального канцлера не готово предоставить отчет.
Ранее Шредер передал эти документы в Фонд Фридриха Эберта, связанного с Социал-демократической партией Германии. Произошло это после того, как в июне 2025 года партия закрыла его офис в бундестаге. Таким образом он не выполнил требование федерального архива передать служебные материалы.
Журналисты утверждают, что в архиве есть протоколы заседаний, переписка, рукописные заметки и документы о беседах, в частности с Владимиром Путиным. Сейчас эти бумаги остаются закрытыми для общественности.
Ознакомиться с материалами планируют в первом квартале 2026 года. Доклад в бюджетном комитете ожидают не раньше февраля.
Недавние заявления Германии
Верховный суд ФРГ возложил ответственность за подрывы на "Северных потоках" на Украину. Суд пришел к выводу, что газопроводы якобы не были легитимной военной целью, поскольку служили гражданским потребностям.
Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают предоставление пакета помощи Украине на 90 миллиардов евро для закупки вооружения. Однако Франция настаивает, чтобы эти средства направляли на вооружение от европейских производителей, а не из США.