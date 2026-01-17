В ожидаемых материалах могут быть детали бесед с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на t-online.

Что известно об отказе от передачи документов?

Согласно планам, комитет должен был получить информацию о местонахождении материалов из офиса бывшего канцлера ФРГ. Однако, по данным журналистов, проверка архива еще продолжается, поэтому ведомство федерального канцлера не готово предоставить отчет.

Ранее Шредер передал эти документы в Фонд Фридриха Эберта, связанного с Социал-демократической партией Германии. Произошло это после того, как в июне 2025 года партия закрыла его офис в бундестаге. Таким образом он не выполнил требование федерального архива передать служебные материалы.

Журналисты утверждают, что в архиве есть протоколы заседаний, переписка, рукописные заметки и документы о беседах, в частности с Владимиром Путиным. Сейчас эти бумаги остаются закрытыми для общественности.

Ознакомиться с материалами планируют в первом квартале 2026 года. Доклад в бюджетном комитете ожидают не раньше февраля.

