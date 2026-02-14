Не сплатив штраф – готуйся до арешту рахунків: у ТЦК пояснили, що загрожує порушникам

Багато українців ігнорують штрафи за порушення правил військового обліку, однак це може призвести до блокування банківських карток, подвоєння суми та навіть обмеження у керуванні авто. У ТЦК наголосили, що у разі несплати штрафу – він швидко переходять у примусове стягнення.

Уникнення сплати штрафу може призвести до блокування рахунків. Про це повідомили у Київському обласному ТЦК та СП.

Що загрожує за ігнорування штрафів?

Значна частина громадян, які отримали штрафи за порушення правил мобілізації, не поспішають їх сплачувати. Водночас такі дії можуть мати серйозні юридичні та фінансові наслідки.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки регулярно накладають штрафи за порушення військового обліку. Йдеться, зокрема, про несвоєчасне оновлення персональних даних, неявку за повісткою, ухилення від проходження військово-лікарської комісії або ігнорування мобілізаційного розпорядження.

У більшості випадків люди дізнаються про штраф не з офіційної постанови, а через застосунок Резерв+, групи оповіщення ТЦК або під час перевірки документів поліцією, коли з'ясовується, що особа вже перебуває в розшуку за адміністративне правопорушення.

Зверніть увагу! Згідно зі статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на сплату штрафу надається 15 днів. Якщо за цей час не надійшло підтвердження оплати або скарги до суду, ТЦК має право передати постанову до виконавчої служби.

У разі примусового стягнення сума штрафу подвоюється, а також додається 10% виконавчого збору та витрати на провадження. Виконавча служба може одразу арештувати банківські рахунки, майно боржника та обмежити право керування транспортними засобами.

Подання позову до суду протягом 10 днів зупиняє 15-денний строк оплати до ухвалення рішення. Водночас сам факт звернення до суду не гарантує автоматичного зняття арешту з рахунків – для цього необхідно окремо подавати клопотання.

