Під час звільнення села Січневе на Дніпропетровщині бійці 141-ї окремої механізованої бригади знищили близько 50 російських військових, ще 8 окупантів було захоплено в полон. Водночас українські захисники зазнали втрат – загинули двоє воїнів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника відділення безпілотних систем 141-ї окремої механізованої бригади Юрія BEARD в етері "Еспресо".

До теми Росіяни в оточенні, ворога зупиняють на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що розповів військовий 141-ї бригади про звільнення Січневого?

Це дуже велика й титанічна праця. Важливі всі деталі того, як має відбуватись відбиття населеного пункту. Наша бригада вже переходить на нові стандарти, ми застосовуємо нові технології, БпЛА та засоби злагодження,

– зазначив Юрій BEARD.

За його словами, завдяки якісній підготовці та сучасним технічним засобам українським силам вдалося успішно зачистити Січневе від окупантів.

"Спочатку цієї операції ми працювали дронами для виявлення противника. Потім також за допомогою БпЛА завдали максимального вогневого ураження противнику – і далі наша штурмова група приходить й проводить зачистку", – розповів BEARD.

Військовий підкреслив, що скоординована робота операторів БпЛА та штурмових груп дала змогу мінімізувати втрати серед українських захисників.

На жаль, під час звільнення Січневого ми мали втрати. Ми втратили двох наших побратимів. Це були дуже хороші хлопці. Втрати противника склали 50 росіян, ще 8 було взято в полон. Також ще 30 росіян змогли втекти з цього населеного пункту,

– додав він.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Що відомо про звільнення Січневого у Дніпропетровській області?