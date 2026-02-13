Хвора на рак Симоньян вперше з'явилася на публіці без перуки: як вона виглядає

Маргарита Симоньян, одна з головних голосів кремлівської пропаганди, вперше після оголошення про онкологічне захворювання з'явилася на публіці без перуки. Сталося це в Краснодарі, звідки вона родом.

Там жінці урочисто присвоїли звання "Почесний громадянин Краснодара". Про таке пишуть російські медіа.

Як Симоньян показалася на публіці без перуки?

Зі сцени під час вручення ордену Симоньян зізналася, що подібні відчуття переживає вперше.

Багато було в моєму житті нагород, і я ніколи не відчувала такого п'янкого набору та об'єму почуттів,

– сказала вона.

Зазначимо, що ще у вересні 2025 року пропагандистка повідомила, що в неї діагностували рак. Сама жінка не зазначала, про яку саме онкологію йдеться, однак в медіа припускали, що це може бути рак молочної залози. Восени Симоньян говорила про складну операцію, що на неї чекає, а вже в грудні повернулася на екрани російського телебачення після курсу хіміотерапії.

У січні 2026 року з'явилися кадри того, наскільки хвороба та пройдене лікування змінило її зовнішність. Варто нагадати також, що її чоловік, режисер і також пропагандист Тигран Кеосаян, помер 26 вересня 2025 року після тривалого перебування в комі.

